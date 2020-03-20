«Победа» вывезла из Черногории 382 российских туриста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя посольства РФ в Черногории. Два самолета компании-перевозчика 19 марта совершили рейсы Подгорица — Москва.

В распоряжение 5-tv.ru попало видео из салона самолета с россиянами. Когда командир корабля закончил объявление о продолжительности полета, пассажиры зааплодировали.

Около двух тысяч российских туристов оказались буквально заперты в Черногории с 16 марта, после того как власти страны наглухо закрыли границы из-за угрозы коронавируса. Граждане РФ оказались в весьма затруднительном положении, из отелей они уже выехали, обратно в гостиницы их не пускали, требуя справки о состоянии здоровья. Вдобавок ко всему в стране перестали работать рестораны, еду приходилось покупать в магазинах и практически питаться всухомятку. Кроме того, власти Черногории несколько дней игнорировали просьбы российских авиакомпаний разрешить им вывести своих клиентов на родину.

При этом среди россиян, оказавшихся заложниками издевательского отношения черногорского правительства, находились семьи с маленькими детьми и люди с серьезными проблемами со здоровьем. После того, как намучившиеся от сомнительного гостеприимства балканской страны туристы наконец получили возможность вернуться домой, люди выражали искреннюю благодарность сотрудникам российского посольства.

«Два консула — Тимур и Кирилл — сделали все, для того, чтобы я улетел в Москву и, чтобы мое здоровье не пострадало», — рассказал один из граждан РФ.

По состоянию на 20 марта из Черногории в Россию было сделано всего три рейса. 18 марта 157 пассажиров забрал самолет «Аэрофлота», и 19 марта часть своих клиентов смогла вывезти «Победа». Один рейс разрешили сделать авиакомпании S7.