Роспотребнадзор начал испытывать вакцину от коронавируса
Если испытания пройдут успешно, вакцина появится в российских клиниках в ближайшее время.
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Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал
В России начали испытывать вакцину против коронавируса. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. Пока что тесты проходят в лабораторных условиях.
Ученые из Новосибирска подбирают оптимальные дозы и состав сыворотки. Она, кстати, создана на основе препаратов против гриппа, кори и стоматита.
Если испытания пройдут успешно, вакцина появится в российских больницах уже в ближайшее время. А накануне медики из Петербурга расшифровали полный геном вируса нового типа. Данные уже направили в международную базу, к которой обращаются Всемирная организация здравоохранения и ведущие исследовательские группы мира. Международные эксперты уже назвали открытие — прорывом в медицине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии коронавируса.
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