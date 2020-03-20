Бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии коронавируса

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Марина Неруцких
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Марк Ван Рэнст сделал свой прогноз, основываясь на анализе ситуации в китайском Ухане.

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Фото, видео: Reuters, Globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Эпидемия COVID-19 затянется на десять недель. К такому выводу пришел бельгийский вирусолог Марк Ван Рэнст. Своим прогнозом ученый поделился в эфире канала VRT.

Эксперт сделал свои выводы, опираясь на ситуацию в китайском Ухане, где в настоящее время уже не фиксируют новые случая инфицирования вирусом COVID-19. При этом Ван Рэнст не исключает, что в мире пандемия может продлиться и дольше.

Вирусолог считает, что в ближайшее время количество зараженных сильно увеличится и процесс инфицирования будет идти еще несколько недель. Число летальных исходов в это время также будет расти.

Ван Рэнст сравнил коронавирус с гриппом, отметив, что эпидемия COVID-19 в Ухане была похожа на вспышку гриппа.

«Они длятся 10 недель. Мы можем заметить, что эпидемия в Ухане похожа на это, и, возможно, так же будет и у нас. То есть, это займет некоторое время, и к этому мы должны приготовиться», — сказал вирусолог.

Ученый затруднился сказать, на какое время придется пик эпидемии. В качестве ориентира прохождения пика, Ван Рэнст предложил обратить внимание на то, когда число зараженных начнет снижаться на протяжении нескольких дней подряд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о коронавирусе

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