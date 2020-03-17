Эксперты предупредили россиян о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия нового внеклеточного агента привела к активизации мошенничества в сети.
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Фото, видео: Globallookpress.com
Эксперты в области информационных технологий предупредили россиян о начале «кибер-коронавируса», сообщает РИА Новости. Отмечается, что мошенники, воспользовавшись беспокойством граждан по поводу пандемии нового внеклеточного агента, активизировались в сети.
Злоумышленники рассылают от имени Всемирной организации здравоохранения письма, ворующие персональные данные, а также объявляют сборы лже-пожертвований якобы для борьбы с коронавирусом.
«Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день», — рассказал агентству руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.
Специалист подчеркнул, что подобные мошеннические схемы выглядят более реалистичными, нежели другие. Опасность заключается в ссылках, которые перенаправляют пользователя на фишинговый сайт, откуда личная информация попадает в руки злоумышленников.
Для предотвращения нежелательных последствий пользователям следует установить на устройство антивирус, который выявит и заблокирует фишинговые атаки. Россиянам стоит не задумываясь удалять письма от незнакомых отправителей с подозрительными ссылками и вложениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт опроверг пользу цитрусовых для профилактики коронавируса.
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