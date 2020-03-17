Эксперты предупредили россиян о начале «кибер-коронавируса»

Эксперты в области информационных технологий предупредили россиян о начале «кибер-коронавируса», сообщает РИА Новости. Отмечается, что мошенники, воспользовавшись беспокойством граждан по поводу пандемии нового внеклеточного агента, активизировались в сети.

Злоумышленники рассылают от имени Всемирной организации здравоохранения письма, ворующие персональные данные, а также объявляют сборы лже-пожертвований якобы для борьбы с коронавирусом.

«Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день», — рассказал агентству руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.

Специалист подчеркнул, что подобные мошеннические схемы выглядят более реалистичными, нежели другие. Опасность заключается в ссылках, которые перенаправляют пользователя на фишинговый сайт, откуда личная информация попадает в руки злоумышленников.

Для предотвращения нежелательных последствий пользователям следует установить на устройство антивирус, который выявит и заблокирует фишинговые атаки. Россиянам стоит не задумываясь удалять письма от незнакомых отправителей с подозрительными ссылками и вложениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт опроверг пользу цитрусовых для профилактики коронавируса.