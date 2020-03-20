Ледяной лабиринт появился на Байкале — видео

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Общая площадь инсталляции — более 100 квадратных метров.

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Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

Любят Байкал не только спортсмены, но и художники. Один из них создал на льду озера необычный лабиринт. Расчертив лед глубокими линиями, он соединил их в одну замысловатую фигуру, украсив ледяными шарами.

Общая площадь инсталляции — более 100 квадратных метров. Чтобы пройти по всем его запутанным дорожкам, потребуется около часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инсталляция Покраса Лампаса появилась на сцене Мариинского театра.

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