Любят Байкал не только спортсмены, но и художники. Один из них создал на льду озера необычный лабиринт. Расчертив лед глубокими линиями, он соединил их в одну замысловатую фигуру, украсив ледяными шарами.

Общая площадь инсталляции — более 100 квадратных метров. Чтобы пройти по всем его запутанным дорожкам, потребуется около часа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инсталляция Покраса Лампаса появилась на сцене Мариинского театра.