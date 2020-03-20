Грудь звезды фильма «Тариф Новогодний» заворожила поклонников

Актриса Екатерина Копанова порадовала фанатов новым фото. Звезда картин «Кровавая барыня» и «Тариф Новогодний» написала красивый пост о скором приходе весны и ожидании праздника, но поклонников больше привлекли ее прекрасные формы.

«Сегодня такая невероятная весенняя погода, что мне очень захотелось побыстрее свой день рождения. Потому что в этот день всегда самый расцвет весны. А в этом году у меня еще и круглая дата. Так что будет пир на весь мир. Ну, придется потерпеть», — написала звезда сериалов.

@ekaterina_kopanova

Подписчики не сильно впечатлились обещанием скорого пира, а сконцентрировали внимание на пышных формах актрисы.

«Все сейчас смотрят на грудь»;

«Скажите, а вы грудью кормите? Вы такая молочная»;

«Красавица!»

«Какая же вы вкусная женщина. Восхищаюсь вами», — написали почитатели.

Ранее 5-tv.ru писал, чем займется на карантине Екатерина Копанова. Девушка решилась на самоизоляцию, чтобы поберечь себя и окружающих.