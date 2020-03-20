Грудь звезды фильма «Тариф Новогодний» заворожила поклонников
Екатерина Копанова показала снимок, на котором аппетитно выступают ее упругие формы.
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Фото, видео: Instagram @ekaterina_kopanova
Актриса Екатерина Копанова порадовала фанатов новым фото. Звезда картин «Кровавая барыня» и «Тариф Новогодний» написала красивый пост о скором приходе весны и ожидании праздника, но поклонников больше привлекли ее прекрасные формы.
«Сегодня такая невероятная весенняя погода, что мне очень захотелось побыстрее свой день рождения. Потому что в этот день всегда самый расцвет весны. А в этом году у меня еще и круглая дата. Так что будет пир на весь мир. Ну, придется потерпеть», — написала звезда сериалов.
Подписчики не сильно впечатлились обещанием скорого пира, а сконцентрировали внимание на пышных формах актрисы.
«Все сейчас смотрят на грудь»;
«Скажите, а вы грудью кормите? Вы такая молочная»;
«Красавица!»
«Какая же вы вкусная женщина. Восхищаюсь вами», — написали почитатели.
Ранее 5-tv.ru писал, чем займется на карантине Екатерина Копанова. Девушка решилась на самоизоляцию, чтобы поберечь себя и окружающих.
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