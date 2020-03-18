«Я на самоизоляцию»: звезда фильма «Тариф Новогодний» назвала преимущества карантина
На своей станице в Instagram актриса Екатерина Капанова рассказала, что теперь у нее появится время на саморазвитие.
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Фото, видео: Instagram @ekaterina_kopanova
Актриса Екатерина Копанова, прославившаяся после съемок в фильме «Тариф Новогодний» и сериале «Кровавая барыня», перечислила преимущества карантина, на который были отправлены жители многих стран из-за коронавируса.
На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что благодаря профилактическим мерам по борьбе с заболеванием, у нее наконец-то появилось время на саморазвитие: чтение книг, изучение иностранного языка, просмотр фильмов и занятия спортом. Поэтому звезда старается не падать духом и извлечь максимальную пользу из происходящего.
«Лично я планирую заниматься саморазвитием. Наконец-то будет время на чтение книг. Еще продолжать учить английский, играть с детьми, смотреть фильмы, на которые не хватало времени, и продолжать тренировки, потому что моя любовь к спорту крепнет с каждым днем. <…> Я на самоизоляцию», — поделилась светская львица.
Подписчики поддержали Копанову в комментариях, согласились с ее позицией и признались, что переняли некоторые советы по способам времяпрепровождения. Некоторые, в свою очередь, обратили внимание на шикарное розовое платье артистки, фотографией в котором она сопроводила свои рассуждения.
«Полностью согласна! Тоже собираюсь читать!»
«Молодец, Катя! Везде ищите плюсы!»
«Катюша, на фотографии вы мне напомнили розовый зефир — в хорошем смысле!»
«Катерина — Вы супердевушка! Смотрю и восхищаюсь! Такая добрая, естественная красота. Как мало таких осталось», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Копанова полюбила бег по утрам.
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