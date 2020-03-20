Российские туристы не могут улететь домой с Филиппин. Как стало известно 5-tv.ru, люди приезжают к аэропорту уже четвертые сутки, но им не дают вылет из страны.

«20 марта, аэропорт Мактан, Филиппины. Четвертое утро подряд мы приехали, чтобы попробовать улететь. Здесь видны военные самолеты, на которых нас обещали вывезти еще 17 марта. Около терминала опять очень много людей, очередей у касс, они пытаются поменять свои билеты», — рассказывает российский путешественник, застрявший на островах.

Из-за долгого ожидания туристы вынуждены подолгу оставаться в воздушной гавани. Мест на всех не хватает, кто-то лежит на полу. При этом путешественники отмечают, что не видели, чтобы в здании проводили дезинфекцию. По их словам, иногда кое-где моют пол, но обычной водой.

На Филиппинах остаются около 320 россиян, которые не могут вернуться домой из-за закрытия авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Ситуация с вывозом туристов осложнена тем, что они находятся на разных остовах. При этом местные власти предписали путешественникам покинуть страну в течение 72 часов, но не понятно, как это требование выполнить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпании «Победа» удалось вывезти из Черногории 382 российских туриста. Там по-прежнему остаются наши соотечественники после нескольких дней ожидания разрешения на вылет российским рейсам, которые должны доставить их домой.