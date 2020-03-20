Почему создателя антисептика Игнаца Земмельвейса называют спасителем матерей

Компания Google посвятила новый Doodle венгерскому врачу-акушеру, профессору, создателю антисептика Игнацу Земмельвейсу. В то время как по всему миру бушует коронавирус, корпорация решила напомнить своим пользователям, как нужно правильно мыть руки. Для этого веб-дизайнеры разместили в буквах «о» изображение самого ученого и наглядно продемонстрировали, как необходимо очищать ладони от микробов при помощи специального раствора.

Игнац Земмельвейс жил в XIX веке. Он окончил Венский университет со специализацией по хирургии и акушерству, после начал работать в Вене в родильном доме. В это время в акушерских клиниках Европы свирепствовала родильная лихорадка. Более 30% матерей умирали от нее, так и не увидев своего младенца. Как впоследствии удавалось установить медикам, у женщин происходило заражение крови.

google.com

В 1847 году Земмельвейс открыл тайну родильной лихорадки. Он заключил, что виной этому заболеванию служит неаккуратность врачей, осматривавших беременных, принимавших роды и делавших гинекологические операции нестерильными руками и в нестерильных условиях. В связи с этим ученый призвал мыть руки не просто водой с мылом, но также дезинфицировать их хлорной водой, чтобы убить все микробы — в этом была суть новой методики предупреждения болезни.

При жизни открытие врача не нашло признания. Более того, оно вызвало осуждение у общества. Несмотря на то, что благодаря изобретению смертность рожениц была снижена, медики отказались признавать верность методики лечения акушера. Пионерская роль Земмельвейса в изобретении и внедрении асептики была признана только после его смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французская торговая марка LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), выпускающая дорогие духи и предметы роскоши, начнет выпуск бесплатных антисептических гелей в связи с распространением коронавируса.