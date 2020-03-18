«Смело»: Звезда Рlауbоу разделась догола, чтобы продезинфицировать белье и деньги

Известная модель Мария Лиман, неоднократно снимавшаяся для журнала Playboy, опубликовала в Instagram крайне эротичное видео. В вызывающем нижнем белье знаменитость стала дезинфицировать свои деньги, обувь, часы, телефон и даже крошечные трусики. В завершение ролика «горячая штучка» протерла свой бюстгальтер, который прежде был надет на ней.

Вся запись велась с довольно необычного ракурса: Лиман снимала видео сверху — так крупным планом была видна ее пышная грудь.

В подписи к публикации модель пояснила, что дезинфекция всех личных предметов была произведена с целью профилактики коронавируса. Светская львица призналась, что сейчас находится в поиске сексуального напарника, который скрасит ее времяпрепровождение в условиях карантина.

«Я в поисках обаятельного, сексуального напарника, который не болеет коронавирусом и составит мне компанию в ближайшие три месяца быть изолированной дома и провести это замечательное время на карантине», — написала звезда соцсетей.

При виде такого соблазнительного видео подписчики не могли найти слов, чтобы описать свое восхищение. Мужчины попытались бороться за место возле Марии.

«Смело!»

«Какая ты горячая! Я готов!»

«Если что, мадам, я абсолютно здоров и свободен!»

«Вы не даете мне уснуть», — признались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голая звезда Playboy снялась в образе страстной женщины-кошки.