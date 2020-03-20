Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Перми

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Нюра Незванова
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В результате происшествия погиб человек.

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Фото, видео: ВКонтакте @cp_perm, @serzhkalitov, @valera1980vb

В одной из квартир в жилом доме на улице Чернышевского в Перми произошел взрыв бытового газа. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП погиб человек, который являлся владельцем квартиры. Еще четверо — пострадали.

В доме выбиты стекла, несущие конструкции не повреждены.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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