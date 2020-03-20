Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Перми

В одной из квартир в жилом доме на улице Чернышевского в Перми произошел взрыв бытового газа. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП погиб человек, который являлся владельцем квартиры. Еще четверо — пострадали.

В доме выбиты стекла, несущие конструкции не повреждены.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Обстоятельства произошедшего уточняются.