Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Перми
В результате происшествия погиб человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @cp_perm, @serzhkalitov, @valera1980vb
В одной из квартир в жилом доме на улице Чернышевского в Перми произошел взрыв бытового газа. Как стало известно 5-tv.ru, в результате ЧП погиб человек, который являлся владельцем квартиры. Еще четверо — пострадали.
В доме выбиты стекла, несущие конструкции не повреждены.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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