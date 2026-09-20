Обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома в Новых Котельниках
ПВО РФ продолжает отражать атаку противника.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев
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Обломки сбитых украинских дронов повредили три многоквартирных дома в Новых Котельниках Московской области. Об этом сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев на своем канале в мессенджере МАКС.
Чиновник отметил, что российские военнослужащие продолжают отражать вражескую атаку.
«К сожалению, зафиксированы попадания в многоквартирные дома в микрорайоне Новые Котельники (дома 14,16 и 20)», — написал Михаил Соболев.
Известно, что после попадания обломков в одной из многоэтажек начался пожар. Огонь охватил квартиры на трех этажах. Информация о пострадавших уточняется. Оперативные службы продолжают работать на местах происшествий, устраняя последствия атаки БПЛА ВСУ.
Михаил Соболев добавил, что еще обломки украинского беспилотника попали в частный дом на улице М. Колхозная. Обошлось без возгораний.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что силы ПВО всю ночь отражали атаку противника. С 3:00 до 5:00 было сбито 249 дронов. Серьезные повреждения зафиксированы, в том числе в селе Софьино. Там дрон врезался в трехэтажный многоквартирный дом. На третьем этаже пострадали шесть квартир. В результате инцидента погибла 44-летняя женщина, а еще пятеро человек получили травмы, среди которых были двое детей. Дети были доставлены в больницу. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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