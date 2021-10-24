ТОП-5 имен женщин, которые чаще других становятся разлучницами

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Валентин Черников
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Эзотерики назвали главных соблазнительниц и интриганок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann, R.Märzinger/ CHROMORANGE, Mauricio Jordan de Souza Coelho, AIC, CHROMORANGE / Samot, Michaela Begsteiger, Pius Koller

Стали известны имена женщин, которые чаще других разбивают пары и уводят мужчин за собой, пишет портал lisa.ru. Эзотерики привели пять имен, которые претендуют на роль главных соблазнительниц и интриганок.

Ольга

Влюбляется часто и без оглядки на статус объекта вожделения. Ольге не столь важно, свободен ли мужчина или нет. Даже если он женат, эта роковая красотка будет добиваться его умом и терпением.

Наталья

Склонна заводить отношения с женатыми мужчинами старше себя. Увести избранника из семьи для нее не составляет труда. В этом Наталье помогают присущие ей ласка и страсть.

Екатерина

Эта особа привыкла быть в центре внимания и брать все, что пожелает. Нередко объектами ее соблазнения становятся женатые мужчины. Чаще всего Екатерина покоряет их для забавы и быстро охладевает.

Ирина

По мнению Ирины, все лучшие ухажеры уже заняты. Кольцо на безымянном пальце мужчины она воспринимает как знак качества и выбирает себе пару, отмеченную этим знаком.

Юлия

Интригантке-Юлии нравится, что мужчина делает выбор в ее пользу. Для этого она создает двусмысленные ситуации, любит изводить партнера и вынуждать метаться между двух берегов.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума.

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