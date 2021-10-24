ТОП-5 имен женщин, которые чаще других становятся разлучницами
Эзотерики назвали главных соблазнительниц и интриганок.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann, R.Märzinger/ CHROMORANGE, Mauricio Jordan de Souza Coelho, AIC, CHROMORANGE / Samot, Michaela Begsteiger, Pius Koller
Стали известны имена женщин, которые чаще других разбивают пары и уводят мужчин за собой, пишет портал lisa.ru. Эзотерики привели пять имен, которые претендуют на роль главных соблазнительниц и интриганок.
Ольга
Влюбляется часто и без оглядки на статус объекта вожделения. Ольге не столь важно, свободен ли мужчина или нет. Даже если он женат, эта роковая красотка будет добиваться его умом и терпением.
Наталья
Склонна заводить отношения с женатыми мужчинами старше себя. Увести избранника из семьи для нее не составляет труда. В этом Наталье помогают присущие ей ласка и страсть.
Екатерина
Эта особа привыкла быть в центре внимания и брать все, что пожелает. Нередко объектами ее соблазнения становятся женатые мужчины. Чаще всего Екатерина покоряет их для забавы и быстро охладевает.
Ирина
По мнению Ирины, все лучшие ухажеры уже заняты. Кольцо на безымянном пальце мужчины она воспринимает как знак качества и выбирает себе пару, отмеченную этим знаком.
Юлия
Интригантке-Юлии нравится, что мужчина делает выбор в ее пользу. Для этого она создает двусмысленные ситуации, любит изводить партнера и вынуждать метаться между двух берегов.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума.
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