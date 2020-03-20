Весенний призыв в армию не перенесут из-за коронавируса
Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что всех призывников проверят на инфекцию.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; www.globallookpress.com / MOD Russia
Эпидемия коронавируса не повлияет на дату начала весеннего призыва в армию. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Призывная кампания пройдет в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля включительно.
При этом Шойгу отметил, что Минобороны примет необходимые меры в связи со вспышкой опасной инфекции. Так, всех призывников перед отправкой к местам службы проверят на коронавирус. После прибытия в воинские части они пройдут двухнедельный карантин.
Тесты на инфекцию уже прошло руководство генерального штаба Вооруженных сил. Ни у кого из его представителей вирус не обнаружен, добавил генерал армии. В целях безопасности Минобороны также прекратило прием иностранных представителей и командирование российских военных делегаций за рубеж.
Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК продлит сроки досрочного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
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