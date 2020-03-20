Весенний призыв в армию не перенесут из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса не повлияет на дату начала весеннего призыва в армию. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Призывная кампания пройдет в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля включительно.

При этом Шойгу отметил, что Минобороны примет необходимые меры в связи со вспышкой опасной инфекции. Так, всех призывников перед отправкой к местам службы проверят на коронавирус. После прибытия в воинские части они пройдут двухнедельный карантин.

Тесты на инфекцию уже прошло руководство генерального штаба Вооруженных сил. Ни у кого из его представителей вирус не обнаружен, добавил генерал армии. В целях безопасности Минобороны также прекратило прием иностранных представителей и командирование российских военных делегаций за рубеж.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК продлит сроки досрочного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.