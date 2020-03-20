Актер Александр Панкратов-Черный попал в больницу после неудачнного падения

Советский и российский актер Александр Панкратов-Черный обратился за медицинской помощью после неудачного падения. Как стало известно 5-tv.ru, 70-летний артист сильно ударился грудью и получил травму. Сейчас он проходит обследование в клинике. Врачи выясняют серьезность полученных повреждений.

Информация о состоянии Панкатова-Черного уточняется.

Александр Панкратов-Черный в 2009 году получил звание народного артиста РФ. Его фильмография насчитывает десятки кинокартин. Среди них — «Зимний вечер на Гаграх», «Ширли-мырли», «Мастер и Маргарита», «Весна в Простоквашино», «ИП Пирогва» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве.