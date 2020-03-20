Максим Покровский о болезни: «У меня не коронавирус»

Максим Покровский рассказал в интервью «МК», что сейчас находится дома из-за болезни и пытается восстановить здоровье. По словам артиста, свободное время ему приходится проводить в собственной студии, потому что родные не пускают на верхние этажи дома.

Солист группы «Ногу свело» уверен, что болен не коронавирусом, так как у него отсутствуют характерные симптомы.

«Не беспокойтесь. Я звонил знакомым врачам: у меня не коронавирус, совсем другие симптомы. От этого не легче, зато масса времени для творчества в уединении», — рассказал Максим Покровский изданию.

Артист рассказал, что успел провести презентацию нового альбома в Петербурге и Москве в начале марта, прежде чем был объявлен карантин. Однако уже тогда залы были неполными, так как люди стали реже посещать общественные места.

Как и многие артисты, Максим Покровский занял выжидательную позицию и не может предположить, как будут развиваться события дальше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Арбенина выпустила песню в духе раннего творчества «Ночных снайперов».