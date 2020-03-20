Российские ученые приступили к лабораторному тестированию вакцины от коронавируса

Российские ученые совершили прорыв в медицине — разработана вакцина от коронавируса. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Сейчас специалисты новосибирского центра «Вектор» проводят тесты в лабораторных условиях. Ученые подбирают оптимальные дозы и состав сыворотки. Она, кстати, создана на основе препаратов против гриппа, кори и стоматита.

Если испытания пройдут успешно, то вакцина появится в российских больницах уже в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эпидемия мошенничества на коронавирусе зафиксирована в России.