Российские ученые приступили к лабораторному тестированию вакцины от коронавируса
Если испытания, проводимые в новосибирском центре «Вектор», пройдут успешно, то вакцина появится в российских больницах уже в ближайшее время.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Российские ученые совершили прорыв в медицине — разработана вакцина от коронавируса. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Сейчас специалисты новосибирского центра «Вектор» проводят тесты в лабораторных условиях. Ученые подбирают оптимальные дозы и состав сыворотки. Она, кстати, создана на основе препаратов против гриппа, кори и стоматита.
Если испытания пройдут успешно, то вакцина появится в российских больницах уже в ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эпидемия мошенничества на коронавирусе зафиксирована в России.
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