ЦБ призвал банки не брать комиссию за переводы в СБП на 100 тысяч рублей в месяц

Центральный банк России утвердил меры по поддержке граждан страны, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В частности, в рамках реализации данного направления регулятор потребует от банков не брать комиссию с пользователей за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП) на сумму, равную не более 100 тысяч в месяц.

Кроме того, ЦБ принял решение отложить проверку работы кредитных организаций на период после 1 июля и рекомендовал им не штрафовать за просроченные платежи заемщиков, у которых подтвердился коронавирус.

«Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным заемщикам — физическим лицам, в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что регуляторные послабления должны быть использованы кредитными организациями для послабления экономики, а не для выплаты бонусов менеджменту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых.