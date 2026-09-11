ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые с апреля 2025 года

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 34 0

Банк России на заседании 11 сентября принял решение не менять размер ключевой ставки после серии последовательных снижений.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 14% годовых. Решение было принято на заседании регулятора 11 сентября, следует из сообщения ЦБ.

Сохранение ставки стало первым подобным решением с апреля 2025 года. До этого Банк России на протяжении более года постепенно смягчал денежно-кредитную политику: с июня 2025-го по июль 2026-го регулятор провел десять заседаний подряд, по итогам которых ставка снижалась.

Решение Центробанка совпало с ожиданиями большинства участников рынка. Согласно консенсус-прогнозу РБК, из 30 опрошенных экономистов 24 предполагали, что ключевая ставка останется на прежнем уровне. За ее снижение выступали шесть специалистов.

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