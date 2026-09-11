ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% впервые с апреля 2025 года

Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 14% годовых. Решение было принято на заседании регулятора 11 сентября, следует из сообщения ЦБ.

Сохранение ставки стало первым подобным решением с апреля 2025 года. До этого Банк России на протяжении более года постепенно смягчал денежно-кредитную политику: с июня 2025-го по июль 2026-го регулятор провел десять заседаний подряд, по итогам которых ставка снижалась.

Решение Центробанка совпало с ожиданиями большинства участников рынка. Согласно консенсус-прогнозу РБК, из 30 опрошенных экономистов 24 предполагали, что ключевая ставка останется на прежнем уровне. За ее снижение выступали шесть специалистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.