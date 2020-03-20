Дети Пугачевой и Галкина провели обряд по изгнанию коронавируса
Юморист развлек подписчиков в Instagram, засняв таинство наследников на камеру.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
«Древний обряд» по изгнанию коронавируса провели в родовом замке дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, передает портал Утро.ру. Видео таинства отец семейства выложил на своей странице в Instagram. При этом юморист заверил, что на его проведение у наследников имеется «лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года нашей эры».
В кадре Лиза и Гарри что-то пьют из необычного сосуда, ставят его на столик с торшером и бегают вокруг с заклинанием: «Раз, два, три — коронавирус, уйди».
Подписчики Галкина пришли в восторг от артистизма и находчивости детей звездной пары. Смайлики под постом оставили продюсер Яна Рудковская и композитор Игорь Николаев. Комментирующие пошутили, что отныне опасная инфекция обойдет родной дом стороной, а может быть, сгинет вовсе.
«Теперь точно коронавирус повержен»;
«Спасибо большое за изгнание этой нечисти»;
«Давайте активнее там его выгоняйте. Наколдуйте здоровья и всего. А то люди прогнозируют такое, что становится страшно»;
«Правильно, так его»;
«Круто! Оказалось, так просто! Молодцы!» — отозвались поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что дети Галкина рассказали, как не заболеть коронавирусом.
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