Сын актрисы Елены Яковлевой расстался с девушкой

Сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой Денис Шальных расстался с девушкой. Как сообщает Starhit, еще осенью 27-летний парень заявлял общественности, что наконец-то встретил любовь всей своей жизни.

По некоторым данным, Анастасия Рот занималась рисованием и увлекалась компьютерными играми. Денис Шальных иногда упоминал об избраннице в социальных сетях, отмечая, что она самая лучшая. Несмотря на это, их отношениям было суждено просуществовать всего несколько месяцев.

«Они расстались. Настя уже встречается с другим парнем, а Денис пока сосредоточен на карьере», — цитирует издание друга Дениса Шальных Кирилла.

Сын Елены Яковлевой в настоящий момент продолжает работать парикмахером в одном из московских барбершопов. Многочисленные татуировки стали визитной карточкой парня, и он приобрел массу постоянных клиентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын актрисы Елены Яковлевой покрыл свои бедра яркими и странными татуировками.