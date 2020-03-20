Сын актрисы Елены Яковлевой расстался с девушкой
Барбер Денис Шальных в очередной раз потерпел фиаско на личном фронте.
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Фото, видео: Instagram @tdbndie
Сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой Денис Шальных расстался с девушкой. Как сообщает Starhit, еще осенью 27-летний парень заявлял общественности, что наконец-то встретил любовь всей своей жизни.
По некоторым данным, Анастасия Рот занималась рисованием и увлекалась компьютерными играми. Денис Шальных иногда упоминал об избраннице в социальных сетях, отмечая, что она самая лучшая. Несмотря на это, их отношениям было суждено просуществовать всего несколько месяцев.
«Они расстались. Настя уже встречается с другим парнем, а Денис пока сосредоточен на карьере», — цитирует издание друга Дениса Шальных Кирилла.
Сын Елены Яковлевой в настоящий момент продолжает работать парикмахером в одном из московских барбершопов. Многочисленные татуировки стали визитной карточкой парня, и он приобрел массу постоянных клиентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын актрисы Елены Яковлевой покрыл свои бедра яркими и странными татуировками.
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