Сын актрисы Елены Яковлевой покрыл свои бедра яркими и странными татуировками
Денис Шальных продолжает ставить эксперименты над своим телом.
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Фото, видео: Instagram @tdbndie; ТАСС / Джапаридзе Михаил
Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой Денис Шальных поступательно покрывает свое тело разнообразными татуировками. На этот раз он нанес рисунки на свои бедра, что и продемонстрировал подписчикам в Instagram.
С левой стороны теперь красуется мужское лицо со светлыми волосами. Поверх него изображен приоткрытый холодильник, на дверце которого написано: «Голодный Fat (англ. — жир, толстый). На правом бедре изображен брюнет, при этом рисунок частично заходит на ягодицу.
Денис назвал эти новые художества на своем теле «портретами интересных молодых людей».
«Можно сказать, что исключил собственную кожу и мясо из меню эдаких разборчивых каннибалов. Это конечно не мешает мне пожирать самого себя. Свое всегда усваивается хорошо, даже если на вкус как ******», — пространно подписал он свои фото.
В аккаунте сына знаменитой артистки отключена возможность подписчиков оставлять комментарии, поэтому их реакция там не известна.
27-летний эпатажный Денис Шальных продолжает ставить эксперименты над собственным телом, например, татуировки у него есть и на лице. Ранее он разрезал себе язык. Подобные действия, по его словам, позволяют быстрее находить ответы на жизненно важные вопросы.
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