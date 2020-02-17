Сын актрисы Елены Яковлевой покрыл свои бедра яркими и странными татуировками

Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой Денис Шальных поступательно покрывает свое тело разнообразными татуировками. На этот раз он нанес рисунки на свои бедра, что и продемонстрировал подписчикам в Instagram.

С левой стороны теперь красуется мужское лицо со светлыми волосами. Поверх него изображен приоткрытый холодильник, на дверце которого написано: «Голодный Fat (англ. — жир, толстый). На правом бедре изображен брюнет, при этом рисунок частично заходит на ягодицу.

Instagram @tdbndie

Денис назвал эти новые художества на своем теле «портретами интересных молодых людей».

«Можно сказать, что исключил собственную кожу и мясо из меню эдаких разборчивых каннибалов. Это конечно не мешает мне пожирать самого себя. Свое всегда усваивается хорошо, даже если на вкус как ******», — пространно подписал он свои фото.

В аккаунте сына знаменитой артистки отключена возможность подписчиков оставлять комментарии, поэтому их реакция там не известна.

27-летний эпатажный Денис Шальных продолжает ставить эксперименты над собственным телом, например, татуировки у него есть и на лице. Ранее он разрезал себе язык. Подобные действия, по его словам, позволяют быстрее находить ответы на жизненно важные вопросы.