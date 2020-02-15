Оказывается, у талантливых людей — талантливые родственники. 5-tv.ru выяснил, как выглядят и чем занимаются родные братья и сестры российских звезд.

Анна Белан — сестра Димы Билана

Instagram @annebelan

Анна учится в Америке на режиссера. Недавно девушка решила выйти на сцену вместе с братом и снялась для новогоднего шоу. Трогательное выступление родственников вызвало шквал аплодисментов в зрительском зале.

Татьяна Петенкова — сестра Ирины Шейк

Instagram @tatianapetenkova

Сестра супермодели живет в Краснодарском крае и разводит породистых собак. У Татьяны есть супруг и двое детей. Девушки живут в разных странах, однако продолжают оставаться на связи. Татьяна никогда не забывает поздравлять Ирину с праздниками в своем микроблоге.

Екатерина Ковальчук — сестра Анны Ковальчук

Instagram @katerinakovalchyk

Сестра звезды российского сериала «Тайны следствия» пошла по стопам Анны. Екатерина сыграла главную роль в многосерийной кинокартине «Крепостная». Также девушка успела «засветиться» в Голливуде. В США ей удалось поучаствовать в съемках короткометражного фильма «Рядовой».

Полина Булаткина — сестра Егора Крида

Instagram @paulinamichaels

Старшая сестра музыканта живет в Америке. Полина успешная актриса, сценарист и продюсер. Егор Крид часто встречается с родственницей на семейных торжествах. Иногда Полина даже бывает на концертах младшего брата.

Юлианна Подольская — сестра Натальи Подольской

Instagram @yuliana_pod

Знаменитость и ее сестра — двойняшки. Юлианна младше Натальи всего на две минуты. Певица как-то призналась, что в детстве им «ни с кем не было так интересно, как друг с другом». Девушки даже родили своих детей в одно и то же время — в 2015 году.

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