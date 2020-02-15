Как выглядят и чем занимаются родные братья и сестры российских звезд
Заводчик собак, студент, актер, мать двоих детей… Стали известны подробности личной жизни родственников знаменитостей.
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Фото, видео: Instagram @annebelan
Оказывается, у талантливых людей — талантливые родственники. 5-tv.ru выяснил, как выглядят и чем занимаются родные братья и сестры российских звезд.
Анна Белан — сестра Димы Билана
Анна учится в Америке на режиссера. Недавно девушка решила выйти на сцену вместе с братом и снялась для новогоднего шоу. Трогательное выступление родственников вызвало шквал аплодисментов в зрительском зале.
Татьяна Петенкова — сестра Ирины Шейк
Сестра супермодели живет в Краснодарском крае и разводит породистых собак. У Татьяны есть супруг и двое детей. Девушки живут в разных странах, однако продолжают оставаться на связи. Татьяна никогда не забывает поздравлять Ирину с праздниками в своем микроблоге.
Екатерина Ковальчук — сестра Анны Ковальчук
Сестра звезды российского сериала «Тайны следствия» пошла по стопам Анны. Екатерина сыграла главную роль в многосерийной кинокартине «Крепостная». Также девушка успела «засветиться» в Голливуде. В США ей удалось поучаствовать в съемках короткометражного фильма «Рядовой».
Полина Булаткина — сестра Егора Крида
Старшая сестра музыканта живет в Америке. Полина успешная актриса, сценарист и продюсер. Егор Крид часто встречается с родственницей на семейных торжествах. Иногда Полина даже бывает на концертах младшего брата.
Юлианна Подольская — сестра Натальи Подольской
Знаменитость и ее сестра — двойняшки. Юлианна младше Натальи всего на две минуты. Певица как-то призналась, что в детстве им «ни с кем не было так интересно, как друг с другом». Девушки даже родили своих детей в одно и то же время — в 2015 году.
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