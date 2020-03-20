Женщина набросилась на прихожан в московском храме
По предварительным данным, неадекватная посетительница была пьяна.
Фото: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein
Женщина набросила на прихожан в православной церкви в Москве. Инцидент произошел в храме иконы Божией Матери «Воспитание» на первой Вольской улице. Согласно пока еще не подтвержденным данным, посетительница религиозного сооружения была пьяна.
Как рассказали очевидцы, дебоширка была одета абсолютно непримечательно. В руках у нее была бутылка. Зайдя в храм, женщина неожиданно начала кидаться на прихожанок и швырнула в одну из них своей бутылкой. Посетительницу с трудом вывели из здания и вызвали наряд ППС.
В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Информация уточнятся. Личность неадекватной женщины пока неизвестна.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека получили ранения при нападении в храме в Москве в феврале.
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