Женщина набросилась на прихожан в московском храме

Женщина набросила на прихожан в православной церкви в Москве. Инцидент произошел в храме иконы Божией Матери «Воспитание» на первой Вольской улице. Согласно пока еще не подтвержденным данным, посетительница религиозного сооружения была пьяна.

Как рассказали очевидцы, дебоширка была одета абсолютно непримечательно. В руках у нее была бутылка. Зайдя в храм, женщина неожиданно начала кидаться на прихожанок и швырнула в одну из них своей бутылкой. Посетительницу с трудом вывели из здания и вызвали наряд ППС.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Информация уточнятся. Личность неадекватной женщины пока неизвестна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два человека получили ранения при нападении в храме в Москве в феврале.