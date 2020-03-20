Гулькина нарушает режим карантина ради любимого кота

Болезнь домашнего питомца вынуждает Наталию Гулькину нарушать режим самоизоляции. Об этом она рассказала в интервью порталу Дни.ру. По словам артистки, у нее дома «свой коронавирус». Несчастье приключилось с любимым котом, который давно стал членом семьи

«Ужас в том, что эта болезнь либо заканчивается смертью, либо мы за бешеные деньги покупаем и колем ему лекарство», — поделилась экс-солистка «Миража».

Певица согласилась помочь любимцу и ради этого постоянно выходит из дома — ездит в магазин за специальным кормом и в ветеринарную клинику за препаратом. При этом она старается передвигаться на такси, а не в общественном транспорте. Специальной маски у Гулькиной нет, а от стандартной медицинской она намерена отказывается из-за низкой эффективности.

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