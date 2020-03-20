Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг карантина из-за коронавируса.

По словам исполнителя, он не понимает тех, кто разводит панику. Ведь, если мы все переживаем одну большую катастрофу, значит необходимо выработать общую концепцию поведения. Сегодня, единственно верный вариант, по мнению Лозы, — заняться домашними делами и уделить внимание родным. Так, например, он посоветовал почитать интересную книгу, выучить язык, научиться рисовать или навестить родителей.

«Сам Бог велел закончить с текучкой с этой, суматохой, массовыми мероприятиями и веселухой. Ну что ж, может быть, сделать что-то полезное?» — отметил музыкант.

Лоза признался: у него самого накопилась куча дел. На карантине он планирует, наконец, закончить интересный сценарий. К сожалению, постоянные концерты отвлекали его от этой затеи, но раз выдался момент, то упускать возможность нельзя. Кроме того, певец напомнил, что не стоит забывать и о собственном здоровье. Так, в этот тяжелый период он рекомендовал всем пройти медицинское обследование.

«У каждого из нас есть какие-то процедурки, которые мы хотели бы пройти, пойти провериться, проконсультироваться. Почему сейчас не заняться здоровьем? Если коронавирус связан со здоровьем, то почему бы нам не ответить на него тем же самым — заботой о собственном здоровье?» — заявил Юрий Лоза.

По словам певца, он убежден на личном опыте, что предупредительная медицина — залог долголетия. Поэтому не стоит пренебрегать собой, а, наконец, пойти и убедиться, что все хорошо.

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