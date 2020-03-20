«Почему не заняться здоровьем?» — Юрий Лоза о панике и коронавирусе
Музыкант дал совет россиянам, как провести время с пользой, сидя на карантине.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с 5-tv.ru прокомментировал ситуацию вокруг карантина из-за коронавируса.
По словам исполнителя, он не понимает тех, кто разводит панику. Ведь, если мы все переживаем одну большую катастрофу, значит необходимо выработать общую концепцию поведения. Сегодня, единственно верный вариант, по мнению Лозы, — заняться домашними делами и уделить внимание родным. Так, например, он посоветовал почитать интересную книгу, выучить язык, научиться рисовать или навестить родителей.
«Сам Бог велел закончить с текучкой с этой, суматохой, массовыми мероприятиями и веселухой. Ну что ж, может быть, сделать что-то полезное?» — отметил музыкант.
Лоза признался: у него самого накопилась куча дел. На карантине он планирует, наконец, закончить интересный сценарий. К сожалению, постоянные концерты отвлекали его от этой затеи, но раз выдался момент, то упускать возможность нельзя. Кроме того, певец напомнил, что не стоит забывать и о собственном здоровье. Так, в этот тяжелый период он рекомендовал всем пройти медицинское обследование.
«У каждого из нас есть какие-то процедурки, которые мы хотели бы пройти, пойти провериться, проконсультироваться. Почему сейчас не заняться здоровьем? Если коронавирус связан со здоровьем, то почему бы нам не ответить на него тем же самым — заботой о собственном здоровье?» — заявил Юрий Лоза.
По словам певца, он убежден на личном опыте, что предупредительная медицина — залог долголетия. Поэтому не стоит пренебрегать собой, а, наконец, пойти и убедиться, что все хорошо.
Ранее 5-tv.ru назвал 58 идей, чем заняться на карантине.
Нашли ошибку?