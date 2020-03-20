«Были идеальные отношения»: Адвокат об историке Соколове и расчлененной студентке

Адвокат расчленившего студентку Анастасию Ещенко историка Олега Соколова Александр Почуев в интервью 5-tv.ru рассказал о взаимоотношениях пары. По словам юриста, обвиняемый и погибшая планировали познакомить друг друга с родителями и даже пожениться.

Тот факт, что убийство произошло на почве взаимной ревности, имеет место лишь отчасти. Александр Почуев отметил, что у Олега Соколова и Анастасии Ещенко были практически идеальные отношения.

«Следствие это довольно формальный процесс. Сухие формулировки, что убийство произошло на почве взаимной ревности Соколова к Ещенко в части друзей, сама Анастасия ревновала в части детей… Но, это отчасти так. На самом деле у них были прекрасные отношения, и они даже собирались познакомиться с родителями, буквально спустя три дня после трагедии, то есть они должны были встретиться 11–12 ноября, а трагедия произошла с 7-го на 8-е. У них было подано заявление в ЗАГС, не раз свадьба переносилась. Следствием установлено, что у них были хорошие, можно сказать даже идеальные отношения», — рассказал адвокат историка.

Александр Почуев подчеркнул, что Олег Соколов и Анастасия Ещенко стали жертвами травли. По его словам, со стороны общественности на них оказывалось целенаправленное психотравмирующее воздействие. В результате между историком и студенткой возник конфликт, закончившийся трагедией. Защита Олега Соколова намерена в ближайшее время доказать этот факт в процессуальном порядке.

«Случилось страшное. Историк Соколов и сама жертва, она же тоже была историком молодым, она тоже оказалась жертвой этой травли. Было целенаправленное длительное психотравмирующее воздействие на психику и ее, и его. Конфликт у них, наверное, такого уровня произошел впервые. Они не были готовы к развитию таких событий. Олег Валерьевич не складывает с себя вины, признает себя полностью виновным в том, что сделал, но роль других лиц следствием не установлена и мы планируем этот факт доказывать в ближайшем процессуальном порядке», — сказал Александр Почуев.

Адвокат Олега Соколова добавил, что его подзащитный уже закончил писать роман, посвященный своей возлюбленной Анастасии Ещенко. В настоящее время историк решил продолжить свой очередной труд о Наполеоне, который, кстати, начинал вместе с погибшей студенткой.

«Он, после того, как завершил свой роман, посвященный возлюбленной своей под названием „Любовь“, сейчас пишет труд по поводу египетской кампании Наполеона. Он его начал еще до убийства, сейчас он его продолжил. Кстати, он начинал его вместе с Анастасией», — заключил юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемому в жестоком убийстве студентки Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову утвердили обвинительное заключение.