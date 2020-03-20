В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса заявил, что в настоящее время в стране проводятся испытания шести вакцин от нового внеклеточного агента.

«В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», — сказал Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что работа над созданием препаратов велась в круглосуточном режиме. По словам Михаила Мишустина, сейчас главной целью является не допустить массового распространения инфекции. Правительство намерено отслеживать ситуацию «в режиме нон-стоп» и работать на опережение.

«И в ближайшее время, мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии», — подчеркнул премьер-министр РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что координационный совет при кабмине РФ полностью контролирует ситуацию с коронавирусом.