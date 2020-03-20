Отец женщины, бросившей ребенка в Серпухове, рассказал детали истории

Подмосковная полиция разбирается в запутанной истории, в результате которой двухлетний малыш оказался брошенным в пустой квартире в Серпухове. О ребенке сообщили правоохранителям владельцы недвижимости, которые сдавали жилье молодой паре с ребенком. Зайдя записать показания счетчиков, хозяин обнаружил в комнате только ребенка, смотрящего мультики, и записку на полу.

«Отвезите, пожалуйста, ребенка в полицию, или детский дом», — говорилось в послании.

Полиция быстро установила личность матери и ее сожителя — оба оказались из Магадана. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

5-tv.ru удалось связаться с отцом бросившей ребенка 22-летней Натальи. По словам Михаила, женщина сбежала из дома с молодым человеком, прихватив с собой малыша, два года назад. В Магадане у нее осталась еще трех или четырехлетняя дочь, которую воспитывает прежний сожитель. Обосновавшись в Серпухове, Наталья отправилась на заработки в Москву, оставив сына мужчине и обещав присылать деньги. Но, как говорит ее отец, прислала пять тысяч рублей всего один раз. Когда пришла пора платить за квартиру, а денег не было, мужчина оставил ребенка с запиской и ушел

«В принципе она повторила историю своей матери родной, которая в 2000 году, пока я находился на работе, их с сестрой бросила одних дома и уехала из Магадана», — сетует Михаил.

По его словам, Наталья собирается написать отказ от ребенка. Ехать за малышом в Москву, чтобы забрать внука к себе, у него нет ни денег ни возможности, поэтому ребенка скорее всего ждет детский дом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о годовалом ребенке, найденном на съемной квартире в городе Анива на Сахалине.