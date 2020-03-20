На днях популярный рэпер Леван Горозия согласился поучаствовать в авторском шоу Антона Шастуна на YouTube. Юморист придумал увлекательный квест: он лично задает вопросы гостям, но отвечать на них должны те люди, чьи контакты записаны в телефонной книге главного героя программы. На каждое задание отводится не более 30 секунд.

Так, Горозия почти успешно добрался до финала передачи, как один из товарищей чуть было не подвел его. Шастун предложил рэперу отгадать, чему равен икс, если икс в квадрате, разделенный на три, равен трем.

Певец предположил, что комик Илья Соболев точно сможет решить задачку из школьной программы. Однако это решение чуть не стоило музыканту победы.

«Бей в лицо и убегай!» — не думая, заявил звезда Comedy Club, что вызвало гомерический хохот у присутствующих.

«Скажи цифру от одного до трех, и это не один и не два. Быстрее!» — попробовал подсказать товарищу Леван.

YouTube / ШАСТУН

Правда, даже после этого Илья не сориентировался и упустил возможность помочь певцу одержать победу.

Выручила рэпера его любимая теща Ольга Олеговна, которая с легкостью вычислила пример в уме.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Гарик Харламов опубликовал компромат на Павла Волю прямо в его день рождения.