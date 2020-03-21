125 лет со дня рождения Леонида Утесова: как сложилась судьба народного артиста

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Ниса Мурзанаева
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Google посвятил дудл чествованию советской знаменитости.

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Фото, видео: ТАСС, google.com

Выдающийся певец, поэт, актер, народный артист СССР Леонид Утесов прожил яркую и насыщенную жизнь. Google посвятил новый дудл чествованию советской знаменитости.

Леонид Утесов родился и учился в Одессе. С 14 лет работал в бродячем цирке, во время «гастролей» пробовал себя в игре на скрипке. Его настоящие имя и фамилия — Лазарь Иосифович Вайсбейн.

google.com

В 22 года Леонид Утесов одержал победу на Гомельском конкурсе талантов и организовал в столице маленький оркестр, с которым выступал в саду «Эрмитаж». Через два года он впервые принял участие в съемках фильма «Лейтенант Шмидт — борец за свободу».

В 1939 году Леонид Утесов презентовал свою первую книгу «Записки актера». В годы войны он часто ездил на фронт и много раз попадал в опасные ситуации. Рискуя собственной жизнью, он вселял в сердца солдат веру и надежду на светлое будущее.

Последнее выступление Леонида Утесова состоялось в декабре 1981 года. Спустя полгода артист скончался.

Советские слушатели обожали кумира за умение исполнять музыку в различных жанрах — от джаза до городского романса. Наибольшую известность в кино звезде принесла роль в фильме «Веселые ребята». Его прославили такие песни, как «Полюшко», «Дорогие москвичи», «У Черного моря», «Случайный вальс» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинград Центре прошла премьера концерта «Утесов Live».

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