125 лет со дня рождения Леонида Утесова: как сложилась судьба народного артиста
Google посвятил дудл чествованию советской знаменитости.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Пять знаков зодиака, которые реже всего болеют инфекциями
Фото, видео: ТАСС, google.com
Выдающийся певец, поэт, актер, народный артист СССР Леонид Утесов прожил яркую и насыщенную жизнь. Google посвятил новый дудл чествованию советской знаменитости.
Леонид Утесов родился и учился в Одессе. С 14 лет работал в бродячем цирке, во время «гастролей» пробовал себя в игре на скрипке. Его настоящие имя и фамилия — Лазарь Иосифович Вайсбейн.
В 22 года Леонид Утесов одержал победу на Гомельском конкурсе талантов и организовал в столице маленький оркестр, с которым выступал в саду «Эрмитаж». Через два года он впервые принял участие в съемках фильма «Лейтенант Шмидт — борец за свободу».
В 1939 году Леонид Утесов презентовал свою первую книгу «Записки актера». В годы войны он часто ездил на фронт и много раз попадал в опасные ситуации. Рискуя собственной жизнью, он вселял в сердца солдат веру и надежду на светлое будущее.
Последнее выступление Леонида Утесова состоялось в декабре 1981 года. Спустя полгода артист скончался.
Советские слушатели обожали кумира за умение исполнять музыку в различных жанрах — от джаза до городского романса. Наибольшую известность в кино звезде принесла роль в фильме «Веселые ребята». Его прославили такие песни, как «Полюшко», «Дорогие москвичи», «У Черного моря», «Случайный вальс» и другие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленинград Центре прошла премьера концерта «Утесов Live».
Читайте также
59%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?