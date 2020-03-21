«До сих пор распевают»: Расторгуев рассказал об одной из граней таланта Сергея Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает 70-летний юбилей. Старого приятеля вызвался поздравить солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Глава дипведомства и исполнитель дружат уже больше десяти лет. Они познакомились во время концерта, устроенного специально для работников МИД России. Певец рассказал о любви Сергея Лаврова к литературе и музыке.

«С юности, со студенческих лет сочиняет стихи, пишет песни. Даже гимн МГИМО он сочинил в студенческие годы. До сих пор распевают его на праздниках», — утверждает музыкант.

Николай Расторгуев поделился — иногда министр иностранных дел РФ специально ко дню рождения своих близких друзей пишет «небольшие посвящения с потрясающим юмором».

Однако любовь к творчеству и наличие таланта не спасают Сергея Лаврова от «земных» проблем. По словам Николая Расторгуева, глава дипведомства подвержен огромным психоэмоциональным нагрузкам.

«Главное, это дефицит сна. Это надо восполнять. При такой нагрузке трудно уснуть иногда. У него невероятно напряженная ответственная работа. Нужно иметь железные нервы, общаться с его коллегами», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкие СМИ неверно перевели обращение Сергея Лаврова к Эрдогану.