«Люблю Тайипа»: Турецкие СМИ неверно перевели обращение Лаврова к Эрдогану

Турецкий телеканал YolTV неправильно перевел слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, адресованные президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. После пресс-подхода по итогам переговоров Владимира Путина и его турецкого коллеги в Москве глава российского внешнеполитического ведомства оценил галстук Эрдогана.

«I love your tie (мне нравится Ваш галстук — Прим.ред.), — произнес он.

Twitter @MID_RF

В то же время в субтитрах турецкого СМИ значился следующий перевод: «Я люблю тебя, Тайип».

Как отмечает ФАН, в МИД РФ обратили внимание на данное недоразумение и пояснили, что на самом деле хотел сказать Лавров. Официальное сообщение министерства опубликовано в Twitter.

«Мы заметили, что турецкий ресурс YolTV неправильно интерпретировал слова главы российского МИД. На видео отчетливо слышно, что министр говорит: «I love your tie», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященная ситуация в турецкой провинции Идлиб, состоялась 5 марта. Согласно договоренностям глав государств, с 6 марта в Идлибе начал действовать режим прекращения огня.