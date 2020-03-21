Из горящего общежития на юго-востоке Москвы эвакуировали около 100 человек
В результате ЧП пострадали два человека.
Фото: Globallookpress.com
Пожарные борются с огнем в общежитии на юго-востоке Москвы. Как сообщает ТАСС, возгорание произошло по адресу улица Угрешская, 31к2.
«В результате два человека пострадали, эвакуированы 30», — цитирует собеседника агентство.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания около 100 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал о другом пожаре в столице. Накануне вечером горело общежитие Московского государственного университета пищевых производств.
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