Тела двух взрослых и ребенка обнаружили в Москве. По предварительной информации, смерть носит насильственный характер. Трагедия разыгралась на Волоколамском шоссе, 8-51.

Как стало известно 5-tv.ru, тела мужчины, женщины и ребенка обнаружила родственница одного из взрослых. Она же и вызвала экстренные службы. Подробности трагедии устанавливаются.