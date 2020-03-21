Тела двух взрослых и ребенка обнаружили в Москве
По предварительной информации, смерть носит насильственный характер.
Фото: Известия / Андрей Эрштрем
Тела двух взрослых и ребенка обнаружили в Москве. По предварительной информации, смерть носит насильственный характер. Трагедия разыгралась на Волоколамском шоссе, 8-51.
Как стало известно 5-tv.ru, тела мужчины, женщины и ребенка обнаружила родственница одного из взрослых. Она же и вызвала экстренные службы. Подробности трагедии устанавливаются.
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