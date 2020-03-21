Подробности жуткого убийства трех человек в Москве

Подробности жуткого убийства трех человек на Волоколамском шоссе в Москве. По предварительной информации, мужчина совершил преступление под действием неизвестных лекарственных препаратов.

Как стало известно 5-tv.ru, жертвами злоумышленника стали его жена и родители супруги. По словам источника, прибывшая на место следственная группа не обнаружила у мужчины признаков алкогольного опьянения. Сам подозреваемый говорит о том, что принял таблетки.

На момент совершения преступления в доме находились дети трех и восьми лет. Их мужчина не тронул.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти.