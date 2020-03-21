Под сошедшей на Камчатке лавиной могли оказаться два человека

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Марина Неруцких
Эксклюзив 24

Сход снежной массы зафиксирован в Елизовском районе.

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Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал

На Камчатке лавиной накрыло двух человек. Сход снежных масс зафиксирован в Елизовском районе, в двух километрах от трассы Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк.

Стихийное бедствие произошло на 111 километре автодороги. Предположительно под снежными массами могут находиться двое мужчин.  Как стало известно 5-tv.ru, они катались в данном районе на сноубайках.

Спасатели предупреждают, что в районе сохраняется лавинная опасность.

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