Под сошедшей на Камчатке лавиной могли оказаться два человека
Сход снежной массы зафиксирован в Елизовском районе.
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Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал
На Камчатке лавиной накрыло двух человек. Сход снежных масс зафиксирован в Елизовском районе, в двух километрах от трассы Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк.
Стихийное бедствие произошло на 111 километре автодороги. Предположительно под снежными массами могут находиться двое мужчин. Как стало известно 5-tv.ru, они катались в данном районе на сноубайках.
Спасатели предупреждают, что в районе сохраняется лавинная опасность.
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