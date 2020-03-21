Под сошедшей на Камчатке лавиной могли оказаться два человека

На Камчатке лавиной накрыло двух человек. Сход снежных масс зафиксирован в Елизовском районе, в двух километрах от трассы Петропавловск-Камчатский — Усть-Большерецк.

Стихийное бедствие произошло на 111 километре автодороги. Предположительно под снежными массами могут находиться двое мужчин. Как стало известно 5-tv.ru, они катались в данном районе на сноубайках.

Спасатели предупреждают, что в районе сохраняется лавинная опасность.