Склад в Подмосковье полыхает на площади 30 тысяч квадратных метров
По неподтвержденной информации, пожар произошел в складском помещении Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты.
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Фото, видео: ВКонтакте @chp.dmitrov
Серьезный пожар произошел в подмосковном Дмитрове. Там, на площади 30 тысяч квадрантных метров полыхает склад.
По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении, принадлежащем Дмитровскому опытному заводу алюминиевой и комбинированной ленты.
Площадь склада составляет 60 тысяч «квадратов».
На месте ЧП работают экстренные службы города.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли при пожаре в Самаре.
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