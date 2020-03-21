Площадь горящего склада в Подмосковье увеличилась до 60 тысяч «квадратов»

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Нюра Незванова
Эксклюзив 359

Для тушения здания в Дмитрове готовится пожарный поезд и авиация.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Площадь горящего склада в Подмосковье составила 60 тысяч квадратных метров. Для тушения возгорания готовится к отправке пожарный поезд и авиация.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Площадь самого здания составляет 60 тысяч «квадратов», то есть пламя охватило здание полностью. На месте происшествия работают экстренные службы.

Возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на горящем складе в Подмосковье обрушилась кровля.

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