Прямая трансляция с места серьезного пожара на складе в Подмосковье

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Нюра Незванова
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Возгоранию в Дмитрове присвоен третий ранг сложности.

Фото, видео: 5-tv.ru

Серьезный пожар произошел в подмосковном Дмитрове. Пламенем оказалось охвачено складское помещение на площади 60 тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 8.35 утра по московскому времени. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

В результате ЧП произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению привлечены 73 человека и 22 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на горящем складе в Подмосковье обрушилась кровля.

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