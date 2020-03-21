Прямая трансляция с места серьезного пожара на складе в Подмосковье
Возгоранию в Дмитрове присвоен третий ранг сложности.
Фото, видео: 5-tv.ru
Серьезный пожар произошел в подмосковном Дмитрове. Пламенем оказалось охвачено складское помещение на площади 60 тысяч квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в 8.35 утра по московскому времени. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
В результате ЧП произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пострадавших нет.
К тушению привлечены 73 человека и 22 единицы техники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на горящем складе в Подмосковье обрушилась кровля.
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