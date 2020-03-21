Прямая трансляция с места серьезного пожара на складе в Подмосковье

Серьезный пожар произошел в подмосковном Дмитрове. Пламенем оказалось охвачено складское помещение на площади 60 тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 8.35 утра по московскому времени. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

В результате ЧП произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пострадавших нет.

К тушению привлечены 73 человека и 22 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на горящем складе в Подмосковье обрушилась кровля.