Врач-инфекционист «привезла» коронавирус на Ставрополье, скрыв поездку в Испанию

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова по прибытии из Испании не стала соблюдать положенный 14-дневный карантин, в результате чего заразила 11 жителей региона коронавирусом. В настоящий момент медики продолжают проверять контактировавших с зараженной пациенткой людей.

Как стало известно KP.RU, женщина находилась в Мадриде с 6 по 9 марта — в тот период, когда Испания уже была признана страной с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Однако, невзирая на данные обстоятельства, вернувшись на родину, Санникова не стала изолироваться на две недели, как это рекомендовал Роспотребнадзор, а сразу вышла на работу.

С 10 марта врач, являющаяся переносчиком вируса, проводила пары у студентов и совещания по ситуации с распространением COVID-2019 в Ставрополье. 17 марта женщине неожиданно стало плохо, и она обратилась за медицинской помощью. Медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию, после чего она призналась, что летала в Испанию. Предварительный тест подтвердил у пациентки коронавирус.

За семь дней Ирина Санникова успела встретиться почти с тысячей человек. У 11 из них коронавирусная инфекция подтвердилась. Сейчас все заболевшие находятся в изоляции.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров назвал поведение инфекциониста безответственным и пообещал сообщать жителям о новых результатах тестирования людей, которые общались с зараженной.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении Санниковой к уголовной ответственности по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей». Кроме того, преподавательнице грозит увольнение. Региональная полиция уже проводит проверку.

После этого инцидента зампред краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов заявил, что правоохранительные органы начали привлекать к ответственности граждан, нарушивших режим самоизоляции после возвращения их эпидемиологически неблагоприятных стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне продолжают сбегать из-под карантина по коронавирусу.