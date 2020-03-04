Россияне продолжают сбегать из-под карантина по коронавирусу

Петербурженка с подозрением на коронавирус сбежала из Дели. В Индии ее направили на принудительный карантин, но Кристина Сальникова самовольно решила вернуться домой. О чем девушка сообщила в соцсетях. Высокая температура и плохое самочувствие, по мнению блогера, еще не повод для изоляции. Тем не менее, аэропорт «Пулково» был приведен в режим повышенной готовности. Там россиянку встретили врачи, провели обследование и, не найдя признаков заболевания, отпустили.

Еще один побег из-под карантина был совершен из больницы в подмосковном Домодедово. Сейчас, как сообщается, сбежавший пациент задержан и доставлен обратно в медучреждение.

А в Арабских Эмиратах коронавирус загнал в ловушку российскую команду велогонщиков. Из-за угрозы распространения инфекции они оказались заблокированными в одном из отелей Абу-Даби, куда приехали на соревнования. Спортсменов не выпускают из номеров и при этом не предоставляют им никакой информации.

Ранее у шестерых участников гонок, в числе которых двое наших соотечественников, подтвердили заболевание. У остальных членов сборной России результаты отрицательные.

Тем временем число зараженных в мире растет. Их уже более 92 тысяч. В числе жертв – свыше трех тысяч человек.

Паника перед COVID-19 охватывает все больше людей. Так, к примеру, королева Елизавета II впервые за последнее десятилетие вручила награды почетным гражданам в перчатках. А французский президент Макрон вообще отказывается здороваться за руку.

В Норвегии на карантин отправили немецкий круизный лайнер. У двух пассажиров подозрение на коронавирус. Это граждане Германии. Всего на борту судна более тысячи двухсот человек. Признаки заболевания пока ни у кого не выявлены.

На фоне ситуации с коронавирусом, чтобы не допустить дефицита, правительство России временно запретило вывозить из страны медицинские средства защиты. В списке – маски, респираторы, защитные очки, комбинезоны, костюмы химзащиты и бахилы. Отдельно упомянуты также дезинфицирующие и противовирусные средства. Запрет будет действовать до 1 июня.