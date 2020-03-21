Фото подозреваемого в убийстве жены и ее родителей на севере Москвы

Фото подозреваемого в расправе над родственниками публикует 5-tv.ru. По версии следствия, мужчина нанес ранения своей жене и ее родителям в квартире на Волоколамском шоссе в ночь на 21 марта. При этом находившихся там детей он не тронул.

Соседи отзываются о семье как о благополучной.

Однако, как стало известно 5-tv.ru, мужчина предположительно принимал лекарственные средства, которые повлияли на его сон и аппетит.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из квартиры на севере Москвы, где произошла трагедия.