Фото подозреваемого в убийстве жены и ее родителей на севере Москвы

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Нюра Незванова
Эксклюзив 346

По версии следствия, москвич расправился с родственниками в ночь на 21 марта в квартире на Волоколамском шоссе.

Фото: 5-tv.ru

Фото подозреваемого в расправе над родственниками публикует 5-tv.ru. По версии следствия, мужчина нанес ранения своей жене и ее родителям в квартире на Волоколамском шоссе в ночь на 21 марта. При этом находившихся там детей он не тронул.

Соседи отзываются о семье как о благополучной.

Однако, как стало известно 5-tv.ru, мужчина предположительно принимал лекарственные средства, которые повлияли на его сон и аппетит.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из квартиры на севере Москвы, где произошла трагедия.

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