Лавров рассказал, как начал карьеру дипломата в посольстве СССР в Шри-Ланке
Министр иностранных дел вспомнил, как работал в дипведомстве после окончания МГИМО в 1972 году.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о начале своей дипломатической карьеры. В интервью на программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» он вспомнил, как после окончания МГИМО в 1972 году работал в посольстве СССР в республике Шри-Ланка. Поскольку Лавров отлично владеет сингальским языком, который наряду с тамильским является одним из двух официальных языков государства, он с легкостью общался с местным населением и налаживал дипломатические контакты стран.
«Конечно, воспоминания сохранились прежде всего о старом здании посольства, потому что я там провел четыре года. Я был помощником посла Советского Союза Рафика Нишановича Нишанова. Дай Бог ему здоровья. Мы сплотили коллектив, в который входили выпускники МГИМО и товарищи зрелого возраста — первые секретари и советники. Играли в футбол, волейбол», — поделился дипломат.
Он вспомнил, как во время его работы в Шри-Ланке сотрудники дипмиссии каждую субботу и воскресенье собирались в клубе при посольстве, играли в спортивные игры и устраивали совместные просмотры «хороших советских фильмов».
Рассказывая о начале своей дипломатической карьеры, Лавров вспомнил один забавный эпизод. Однажды в его кабинет заползла небольшая гадюка. Но, к счастью, никто не пострадал.
«Из ярких воспоминаний был такой интересный эпизод. В мой кабинет в старом здании вползла маленькая гадюка. Кондиционеры там были врезаны в стену, был какой-то зазор, туда эта змейка и заползла. Но мы быстро ее нейтрализовали. Потом стали специально обходить все кабинеты на предмет зашпаклевывания всех щелей», — поделился министр.
Ранее 5-tv.ru приводил семь ярких цитат Сергея Лаврова.
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