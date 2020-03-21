Лавров рассказал, как начал карьеру дипломата в посольстве СССР в Шри-Ланке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о начале своей дипломатической карьеры. В интервью на программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» он вспомнил, как после окончания МГИМО в 1972 году работал в посольстве СССР в республике Шри-Ланка. Поскольку Лавров отлично владеет сингальским языком, который наряду с тамильским является одним из двух официальных языков государства, он с легкостью общался с местным населением и налаживал дипломатические контакты стран.

«Конечно, воспоминания сохранились прежде всего о старом здании посольства, потому что я там провел четыре года. Я был помощником посла Советского Союза Рафика Нишановича Нишанова. Дай Бог ему здоровья. Мы сплотили коллектив, в который входили выпускники МГИМО и товарищи зрелого возраста — первые секретари и советники. Играли в футбол, волейбол», — поделился дипломат.

Он вспомнил, как во время его работы в Шри-Ланке сотрудники дипмиссии каждую субботу и воскресенье собирались в клубе при посольстве, играли в спортивные игры и устраивали совместные просмотры «хороших советских фильмов».

Рассказывая о начале своей дипломатической карьеры, Лавров вспомнил один забавный эпизод. Однажды в его кабинет заползла небольшая гадюка. Но, к счастью, никто не пострадал.

«Из ярких воспоминаний был такой интересный эпизод. В мой кабинет в старом здании вползла маленькая гадюка. Кондиционеры там были врезаны в стену, был какой-то зазор, туда эта змейка и заползла. Но мы быстро ее нейтрализовали. Потом стали специально обходить все кабинеты на предмет зашпаклевывания всех щелей», — поделился министр.

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