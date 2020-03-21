В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии врача, скрывшей поездку в Испанию

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая не стала соблюдать положенный 14-дневный карантин по прибытию из Испании и могла заразить коронавирусом 11 человек, находится в стабильном состоянии. Об этом 5-tv.ru рассказала Ирина Кучукова, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ставропольского края.

«Это пациентка, состояние у нее стабильное. Ей не требуется дополнительное жизнеобеспечение, дыхательные аппараты — она самостоятельно дышит, идет на поправку. Ее диагноз еще не подтвержден, мы ждем официальное заключение из лаборатории Новосибирска. <…> С действиями этого человека, наверное, будут разбираться другие органы», — сказала представитель Минздрава Ставрополья.

Как сообщал 5-tv.ru, Ирина Санникова находилась в Мадриде с 6 по 9 марта. Приехав на родину 10 марта, она сразу же вышла на работу. Женщина проводила совещания и вела пары у студентов — вступила в контакт примерно с одной тысячей человек. 17 марта врачу-инфекционисту неожиданно стало плохо. Предварительный тест подтвердил у нее наличие коронавируса. COVID-19 подтвердился еще у 11 встречавшихся с ней людей. Всех изолировали.