Анна Семенович самоизолировалась от коронавируса с двумя мужчинами

Многие российские звезды решили самоизолироваться, чтобы обезопасить себя и как-то помочь стране в предотвращении распространения опасного коронавируса. Не стала исключением и Анна Семенович. После того как из-за пандемии у певицы отменился гастрольный тур по Казахстану, она устроила себе «репетицию семейной жизни» и засела дома в сугубо мужской компании.

«Я изолировала себя в собственной квартире с двумя мужчинами. Не поймите неправильно. Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат. Решили, что так проводить время в „заточении“ веселее», — рассказала Анна интернет-порталу StarHit.

Семенович готовит своим мужчинам завтраки, обеды, ужины. Огромным успехом пользуется у них, например, курица, приготовленная по маминому фирменному рецепту. Развлечения — тоже зона ответственности артистки. За день она прочитывает массу рецензий на фильмы и сериалы и составляет программу просмотров на вечер.

А кроме этого, Анна решила заняться образованием, пока вынужденно сидит дома. Каждый день по часу она занимается английским по скайпу.

«Никогда раньше не училась дистанционно, всегда считала, что педагог должен быть рядом. Но теперь знаю — это очень удобно», — призналась Семенович.

Дистанционное обучение она собирается продолжить и после окончания вынужденного «заточения».

«Думаю, к концу самоизоляции стану образцовой домохозяйкой со знанием иностранного языка», — говорит звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович была до слез расстроена, потеряв из-за коронавируса крупную сумму, которую намеревалась вложить в бизнес.