«Я была в шоке»: Семенович потеряла крупную сумму из-за коронавируса
Артистка рассказала, как справилась с навалившимися проблемами в период карантина.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Мексиканцы, шведы и евреи: российские звезды проверили себя «на национальность»
Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Отмена концертного тура в Казахстане, домашняя изоляция и финансовые неурядицы не выбили из колеи Анну Семенович. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. На днях певице сообщили, что из-за коронавируса замораживается один из важнейших дня нее рекламных контрактов.
«Я потеряла крупную сумму, на которую очень рассчитывала, хотела вложить эти деньги в бизнес. Моему расстройству не было предела, сначала я была в шоке, потом злилась и даже немного всплакнула, а потом села удобно, закрыла глаза и сделала медитацию на принятие этой ситуации», — рассказала звезда.
По словам Семенович, ей сразу полегчало. Она поняла, что может повлиять только на свое восприятие ситуации.
«К вечеру я уже улыбалась, ужиная с младшим братом в маленьком ресторанчике около дома. Кто знает, может контракт разморозят, и все у меня получится», — заключила Анна.
Неунывающая артистка решила развлечь подписчиков и разместила в сторис опрос на тему «Как закончится наш карантин». Семенович предложила выбрать из пяти вариантов ответов: плюс десять килограммов, беременность, алкоголизм, развод, все ответы верны. В отношении себя Анна загадывать не стала.
Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович в карантин примеряет домашние халатики с глубоким декольте.
Нашли ошибку?