«Я была в шоке»: Семенович потеряла крупную сумму из-за коронавируса

Отмена концертного тура в Казахстане, домашняя изоляция и финансовые неурядицы не выбили из колеи Анну Семенович. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. На днях певице сообщили, что из-за коронавируса замораживается один из важнейших дня нее рекламных контрактов.

«Я потеряла крупную сумму, на которую очень рассчитывала, хотела вложить эти деньги в бизнес. Моему расстройству не было предела, сначала я была в шоке, потом злилась и даже немного всплакнула, а потом села удобно, закрыла глаза и сделала медитацию на принятие этой ситуации», — рассказала звезда.

@ann_semenovich

По словам Семенович, ей сразу полегчало. Она поняла, что может повлиять только на свое восприятие ситуации.

«К вечеру я уже улыбалась, ужиная с младшим братом в маленьком ресторанчике около дома. Кто знает, может контракт разморозят, и все у меня получится», — заключила Анна.

Неунывающая артистка решила развлечь подписчиков и разместила в сторис опрос на тему «Как закончится наш карантин». Семенович предложила выбрать из пяти вариантов ответов: плюс десять килограммов, беременность, алкоголизм, развод, все ответы верны. В отношении себя Анна загадывать не стала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович в карантин примеряет домашние халатики с глубоким декольте.