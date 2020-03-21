Врач рассказала, какая туалетная бумага может быть опасна для здоровья

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Светлана Александрова
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Некоторые образцы популярного средства гигиены могут спровоцировать развитие не только геморроя, но и онкологических заболеваний, предупреждает эксперт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Nitschmann, Vincent Isore via www.imago-imag, imagebroker/Arco Images / Wegner, imagebroker/Ulrich Niehoff, CHROMORANGE / Bilderbox, Alfred Schauhuber, Ulrich Niehoff

Оказывается, такая полезная вещь, как туалетная бумага, в наши дни может оказаться очень опасной для здоровья. Как объяснила в интервью «Вечерней Москве» врач-дерматолог Ирина Скорогудаева, раньше, лет 20 назад, туалетную бумагу делали из старых газет, книг и прочей макулатуры, и никаких побочных эффектов такое средство гигиены у потребителей не вызывало. Сейчас туалетная бумага выглядит гораздо лучше — с различными картинками и ароматизаторами, однако именно в этой эстетике и кроется опасность.

«Именно наличие красителей чаще всего может стать причиной раздражения в паховой зоне и в местах непосредственного контакта бумаги и кожи», — отмечает специалист.

Более того, по словам медика, некоторые некачественные образцы туалетной бумаги могут вызвать не только воспаления и геморрой, но и спровоцировать появление злокачественных опухолей прямой кишки.

«Это правда, ведь в типографских красках содержится свинец, который и провоцирует онкологию», - говорит врач.

Доктор Скорогудаева советует не покупать серые рулоны, ведь при вторичной переработке и отбеливании бумаги используется хлор, который в свою очередь превращается в диоксин — токсическое и канцерогенное вещество. Туалетная бумага должна быть из чистой целлюлозы, без ароматизаторов, цветных принтов и оттенков.

«Лучше выбирать обычную бесцветную, белую бумагу средней стоимости», — рекомендует эксперт.

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