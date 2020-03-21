Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил министру иностранных дел страны Сергею Лаврову звание Героя Труда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — Министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Там же сказано, что за особые заслуги в строительстве Крымского моста звание Героя Труда присваивается Александру Островскому — гендиректору компании «СГМ-Мост».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров празднует 21 марта 70-летие. Он руководит МИД РФ с 2004 года. На работу в дипведомство Сергей Викторович пришел после окончания МГИМО в 1972 году.