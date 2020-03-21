Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

Министр иностранных дел РФ отмечает 21 марта 70-летие.

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Президент РФ Владимир Путин присвоил министру иностранных дел страны Сергею Лаврову звание Героя Труда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — Министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Там же сказано, что за особые заслуги в строительстве Крымского моста звание Героя Труда присваивается Александру Островскому — гендиректору компании «СГМ-Мост».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров празднует 21 марта 70-летие. Он руководит МИД РФ с 2004 года. На работу в дипведомство Сергей Викторович пришел после окончания МГИМО в 1972 году.

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