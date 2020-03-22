«Дымит резина…»: Дрифтер чуть не спалил Lamborghini Huracan во время шоу

Видеоблогеры с канала Hoonigan Bonus опубликовали ролик, снятый во время шоу по сжиганию шин. На кадрах видно, как дрифтер на Lamborghini Huracan выписывает кольца и восьмерки по полигону на радость многочисленным зрителям. Из-под колес элитного спорткара вырываются клубы белого дыма.

Восторженная публика снимала происходящее на смартфоны, а вокруг машины летали дроны с камерами.

Чтобы поднять градус зрелищного шоу, дрифтер подъехал к бортику, уперся в него передним бампером и нажал педаль «в пол». Раздался рев мотора, покрышки Lamborghini Huracan завизжали и спорткар буквально исчез из виду в клубах дыма. В определенный момент, температура резины превысила допустимые значения, и задние колеса внезапно вспыхнули. Опытный пилот мгновенно сориентировался и дал по тормозам.

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